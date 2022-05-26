بالفيديو.. محرز مُرشح لجائزة جديدة في السيتي !

رُشح النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، لجائزة جديدة في فريقه مانشستر سيتي الانجليزي.

حيث تواجد هدف محرز أمام مانشستر يونايتد في اللقاء الذي جرى بملعب “الاتحاد” ضمن قائمة الأهداف المُرشحة لجائزة أفضل هدف سجله السيتي هذا الموسم.

كما ترك نادي السيتيزنس الحرية لجمهوره من أجل اختيار الهدف الأفضل هذا الموسم من خلال فتح عملية التصويت.

ويتنافس هدف محرز مع عديد الأهداف الجميلة التي وقعتها عناصر السيتي في شباك الخصوم.

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