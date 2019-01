بالفيديو.. محرز مُرشح لجائزة جديدة في السيتي !!

ونشر الحساب الرسمي للسيتي تغريدة جاء فيها:”من هو الهدف الذي ترونه الأحق بالتتويج بجائزة أفضل هدف خلال شهر ديسمبر المقبل؟”.

ويُنافس هدف محرز الذي وقعه ضد واتفورد كل من هدف ليروى ساني وكيفين دي بروين وكذا هدف لاعبة فريق مانشستر سيتي للسيدات.

وطالب حساب السيتيزن من عشاق الفريق التصويت على الهدف الذي يرونه الأجمل قبل إنتهاء عملية التصويت ب19 ساعة.

Which of these 🔥 strikes is your @nissan Goal of the Month for December? ⚽️#mancity

