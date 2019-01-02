بالفيديو.. محرز مُرشح لجائزة جديدة في السيتي !!

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. محرز مُرشح لجائزة جديدة في السيتي !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

رشح الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”  هدف النجم الدولي الجزائري رياض محرز للتتويج بجائزة أفضل هدف داخل قلعة السيتيزن خلال شهر ديسمبر المنقضي.

ونشر الحساب الرسمي للسيتي تغريدة جاء فيها:”من هو الهدف الذي ترونه الأحق بالتتويج بجائزة أفضل هدف خلال شهر ديسمبر المقبل؟”.

ويُنافس هدف محرز الذي وقعه ضد واتفورد كل من هدف ليروى ساني وكيفين دي بروين وكذا هدف لاعبة فريق مانشستر سيتي للسيدات.

وطالب حساب السيتيزن من عشاق الفريق التصويت على الهدف الذي يرونه الأجمل قبل إنتهاء عملية التصويت ب19 ساعة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com