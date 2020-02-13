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بالفيديو.. “محرز” مُرشح لجائزة جديدة في السيتي

الرياضة
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بالفيديو.. “محرز” مُرشح لجائزة جديدة في السيتي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

رُشح النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” لجائزة جديدة في فريقه “مانشستر سيتي” الانجليزي رغم غيابه عن التألق مؤخرا.

“محرز” يُنافس بهدفيه ضد أستون فيلا ومانشستر يونايتد على جائزة أفضل حركة خلال شهر جانفي في فريقه مانشستر سيتي.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر اليوم الخميس هدفي محرز رفقة هدف أغويرو وآخر لبيرناردو سيلفا.

الحساب أطلق استفتاء بعنوان:”شارك برأيك، واختر الحركة الأفضل خلال شهر جانفي”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=773611

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