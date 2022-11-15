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الرياضة

بالفيديو.. محرز مُرشح لجائزة خاصة في كأس كاراباو

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. محرز مُرشح لجائزة خاصة في كأس كاراباو
صورة مركبة
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رُشح النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، لجائزة خاصة في إنجلترا.

حيث تواجد، محرز، في قائمة المُرشحين للتتويج بجائزة لاعب الجولة في منافسة كأس الرابطة الانجليزية لكرة القدم.

كما طالب حساب “السيتي” الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من محبي محرز التصويت على نجمهم.

وجاء ترشيح محرز نظير تألقه الكبير في مواجهة تشلسي الذي سجل خلالها هدف وساهم في الثاني.

رابط دائم : https://nhar.tv/a32P3
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