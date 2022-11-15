بالفيديو.. محرز مُرشح لجائزة خاصة في كأس كاراباو
بقلم حواز عبد النور
رُشح النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، لجائزة خاصة في إنجلترا.
حيث تواجد، محرز، في قائمة المُرشحين للتتويج بجائزة لاعب الجولة في منافسة كأس الرابطة الانجليزية لكرة القدم.
كما طالب حساب “السيتي” الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من محبي محرز التصويت على نجمهم.
وجاء ترشيح محرز نظير تألقه الكبير في مواجهة تشلسي الذي سجل خلالها هدف وساهم في الثاني.
ساحر العرب @Mahrez22 مرشح لجائزة لاعب الجولة بعد الأداء الرائع الذي قدمه أمام تشيلسي 🔥
صوت الآن 👇 pic.twitter.com/MqxCJvwT95 https://t.co/zxSDdVjTWb
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) November 15, 2022
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