بالفيديو.. محرز مُنهار وخيسوس يواسيه بعد لقاء “ولفرهامبتون”

ظهر النجم الدولي الجزائري لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “رياض محرز” منهارا بعد نهاية اللقاء ضد “ولفرهامبتون” سهرة اليوم الإثنين.

ولم يُشرك المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” نجم الخضر في اللقاء الذي إنتهى بفوز السيتي بثلاثية كاملة دون رد بملعب “الإتحاد” في الجولة ال22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقام النجم الدولي البرازيلي للسيتيزن “غابريال خيسوس” بمواساة زميله الجزائري مباشرة بعد صافرة النهاية في لقطة توضح الحالة المعنوية الصعبة لمحرز.