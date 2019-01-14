عاجل

بالفيديو.. محرز مُنهار وخيسوس يواسيه بعد لقاء “ولفرهامبتون”

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. محرز مُنهار وخيسوس يواسيه بعد لقاء “ولفرهامبتون” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

ظهر النجم الدولي الجزائري لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “رياض محرز” منهارا بعد نهاية اللقاء ضد “ولفرهامبتون” سهرة اليوم الإثنين.

ولم يُشرك المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” نجم الخضر في اللقاء الذي إنتهى بفوز السيتي بثلاثية كاملة دون رد بملعب “الإتحاد” في الجولة ال22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقام النجم الدولي البرازيلي للسيتيزن “غابريال خيسوس” بمواساة زميله الجزائري مباشرة بعد صافرة النهاية في لقطة توضح الحالة المعنوية الصعبة لمحرز.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com