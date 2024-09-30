بالفيديو.. محرز هدافاً وممرّرا حاسما ويقود الأهلي لتزعّم رابطة الأبطال

عاد الدولي الجزائري رياض محرز لوضع لمسته الجزائرية الخالصة خلال مباراة فريقه الأهلي السعودي أمام نادي الوصل الإماراتي. في منافسة رابطة أبطال آسيا للنخبة.

وقدّم رياض محرز تمريرة حاسمة في الدقيقة 37 من الشوط الأول عن طريق ركنية، وضعها على رأس رفيقه إيبانيز الذي وقع الهدف الثاني للأهلي.

وكان نجم الخضر قد سجل هدفاً جميلاً في الدقائق الأولى من المباراة

وبذلك قاد النجم السابق لفريق مانشستر سيتي فريقه للفوز بثنائية خارج الديار، بمشاركة رائعة أدت لتزعمه ترتيب مجموعته في رابطة أبطال آسيا للنخبة.

c إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]