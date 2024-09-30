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الرياضة

بالفيديو.. محرز هدافاً وممرّرا حاسما ويقود الأهلي لتزعّم رابطة الأبطال

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. محرز هدافاً وممرّرا حاسما ويقود الأهلي لتزعّم رابطة الأبطال
محرز
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عاد الدولي الجزائري رياض محرز لوضع لمسته الجزائرية الخالصة خلال مباراة فريقه الأهلي السعودي أمام نادي الوصل الإماراتي. في منافسة رابطة أبطال آسيا للنخبة.

وقدّم رياض محرز تمريرة حاسمة في الدقيقة 37 من الشوط الأول عن طريق ركنية، وضعها على رأس رفيقه إيبانيز الذي وقع الهدف الثاني للأهلي.

وكان نجم الخضر قد سجل هدفاً جميلاً في الدقائق الأولى من المباراة

وبذلك قاد النجم السابق لفريق مانشستر سيتي فريقه للفوز بثنائية خارج الديار، بمشاركة رائعة أدت لتزعمه ترتيب مجموعته في رابطة أبطال آسيا للنخبة.

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