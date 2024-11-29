بالفيديو.. محرز هدافا رفقة الأهلي ويبدي غضبه من مدربه لهذا السبب !

قاد الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الجمعة، فريقه الأهلي السعودي لتحقيق فوز مثير أمام نادي الوحدة في الجولة الـ12 من دوري روشن.

وسجل محرز الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ55، بطريقة رائعة و دقيقة.

وعرفت المباراة غضب قائد الخضر رياض محرز من مدربه الألماني، يايسله، بسبب استبداله، رغم أنه قدم مباراة في القمة.

ونجح نجم مانشستر سيتي سابقا، في وضع بصمته للمباراة الثالثة على التوالي مع الأهلي في منافستي الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا للنخبة. إذ سجل هدفين وصنع مثلهما خلال آخر ثلاث مباريات لعبها في الدوري.

كما وضع بصمته في مباراة العين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا حين صنع هدفين. قبل أن يسجل هدفا في مباراة اليوم أمام الوحدة.

إلى جانب ذلك، نال محرز أفضل تنقيط في المباراة بـ 7.9 من 10، برفقة زميله في الفريق فراس بريكان.