بالفيديو ..محرز هدافا في رابطة الأبطال ويرد على المنتقدين

بصم الدولي الجزائري رياض محرز، على هدف جميل في مباراة فريقه الأهلي السعودي أمام نادي الوصل الإماراتي. في منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتجري المباراة بملعب زعبيل الخاص بنادي الوصل، ويشارك فيها رياض محرز أساسياً، حيث تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة.

ويقدم قائد الخضر مستويات كبيرة في اللقاء في المنافسة الأغلى في آسيا. إذ عرف كيف يرد على الانتقادات التي واجهته مؤخرا من قبل جماهير نادي الأهلي بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

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