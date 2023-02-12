بالفيديو.. محرز هدافا مع مانشستر سيتي أمام أستون فيلا
بقلم عزيز طالبي
تمكن الدولي الجزائري رياض محرز في البصم على هدف شخصي له رفقة فريقه مانشستر سيتي امام أستون فيلا.
و سجّل رياض محرز هدفه الشخصي في مباراة اليوم عن طريق ضربة جزاء في الدقية 45 من عمر الشوط الأول، بعدما تم عرقلة رفيقه غريليتش في منطقة الجزاء.
وأعاد قائد الخضر الثقة لنفسه تحت أنظار مدربه بيب غوارديولا. بعدما ضيّع عدد من ضربات الجزاء.
وكان الفنان الجزائري قد بصم على تمريرة حاسمة في مباراة اليوم. بعدما منح تمريرة على طبق لرفيقه رودري.
رياض محرز والمساهمة رقم 11 بعد التوقف فقط .. نسخة مرعبة وخارقة منه اللاعب تطور بعد هالتوقف بشكل مهول يارب يستمر نحتاجه بالابطال بهالفورمة pic.twitter.com/Sl9q6QmCXG
— فهد (@kunFodi_) February 12, 2023
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