بالفيديو.. محرز هدافا مع مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

تمكن الدولي الجزائري رياض محرز في البصم على هدف شخصي له رفقة فريقه مانشستر سيتي امام أستون فيلا.

و سجّل رياض محرز هدفه الشخصي في مباراة اليوم عن طريق ضربة جزاء في الدقية 45 من عمر الشوط الأول، بعدما تم عرقلة رفيقه غريليتش في منطقة الجزاء.

وأعاد قائد الخضر الثقة لنفسه تحت أنظار مدربه بيب غوارديولا. بعدما ضيّع عدد من ضربات الجزاء.

وكان الفنان الجزائري قد بصم على تمريرة حاسمة في مباراة اليوم. بعدما منح تمريرة على طبق لرفيقه رودري.

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