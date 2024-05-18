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الرياضة

بالفيديو.. محرز هدافا وممررا حاسما في الدوري السعودي

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. محرز هدافا وممررا حاسما في الدوري السعودي
محرز
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عاد الدولي الجزائري رياض محرز لممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف الجميلة و تقديم التمريرات الحاسمة على طبق.

وسجل رياض محرز هدفا جميلا، في مباراة الأهلي السعودي أمام نادي أبها، التي جرت اليوم السبت، في الدقيقة 84 من عمر المواجهة، كما قدم تمريرة حاسمة و رائعة.

وقاد مهاجم الخضر فريقه السعودي للفوز بخمسة أهداف مقابل واحد ضمن مجريات الجولة 32 من دوري روشن.

https://x.com/DZFOOTBALLDZ/status/1791919356064026717

https://x.com/DZFOOTBALLDZ/status/1791918870665511178

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