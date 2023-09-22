بالفيديو.. محرز هدافا ويتعرض لخسارة قاسية أمام النصر السعودي

تعرّض الدولي الجزائري رياض محرز لخسارة قاسية رفقة ناديه الأهلي أمام الغريم النصر السعودي في دوري “روشن”.

وانهزم رياض محرز برباعية كاملة مقابل ثلاثة، أين قدم مستويات جيدة، بالإضافة إلى تسجيله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني.

كما قدّم محرز تمريرة حاسمة في الهدف الثالث من عمر المباراة التي كانت مثيرة جدا.

وتواجد فوق المستطيل الأخضر عدد من النجوم أبرزهم كريستيانو رونالدو وصاديو ماني إلى جانب الحارس ميندي الذي كان ضمن أسوء اللاعبين في المباراة.

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