بالفيديو.. محرز هدافا ويفوز رفقة الأهلي برباعية في الدوري السعودي
بقلم عزيز طالبي
حقق الدولي الجزائري رياض محرز فوزا جديدا رفقة ناديه الأهلي السعودي أمام المستضيف الفيحاء برباعية نظيفة في دوري روشن السعودي.
وسجل رياض محرز الهدف الرابع في الدقيقة 43 عن طريق ضربة جزاء محكمة، في المباراة التي سيطر عليها الجزائري و رفقائه على الطول و العرض.
وجرت المباراة بملعب “مدينة المجمعة الرياضية” التي اندرجت ضمن الجولة 17 من البطولة السعودية، التي شهدت فوزا كبيرا جدا، و مفاجأ من قبل مهاجم الخضر و رفقائه.
رياض محرز يحرز الهدف الرابع 🥶💚#الأهلي_الفيحاء#دوري_روشن_السعودي
pic.twitter.com/UwaqymCucn
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 14, 2023
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