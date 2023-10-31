بالفيديو.. محرز هدافا ويقصى من كأس خادم الحرمين الشريفين

فشل الدولي الجزائري رياض محرز في قيادة فريقه الأهلي للفوز أمام نادي أبها في منافسة كأس خادم الحرمين الشريفين.

و انتهت المباراة بخسارة رياض محرز و رفاقه بثنائية مقابل واحد، في المباراة التي جرت بملعب “الأمير عبد الله الفيصل” وسجل منها هدفا شخصيا عن طريق ضربة جزاء.

وأقصي النجم الجزائري أمام نادي أبها الذي ينشط له الدولي الكاميروني إيكامبي، الذي سبق له وأن أقصاه من التأهل إلى المونديال خلال لقاء الخضر و الجزائر سابقا.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt