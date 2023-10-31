إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. محرز هدافا ويقصى من كأس خادم الحرمين الشريفين

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. محرز هدافا ويقصى من كأس خادم الحرمين الشريفين
محرز
  • 892
  • 0

فشل الدولي الجزائري رياض محرز في قيادة فريقه الأهلي للفوز أمام نادي أبها في منافسة كأس خادم الحرمين الشريفين.

و انتهت المباراة بخسارة رياض محرز و رفاقه بثنائية مقابل واحد، في المباراة التي جرت بملعب “الأمير عبد الله الفيصل” وسجل منها هدفا شخصيا عن طريق ضربة جزاء.

وأقصي النجم الجزائري أمام نادي أبها الذي ينشط له الدولي الكاميروني إيكامبي، الذي سبق له وأن أقصاه من التأهل إلى المونديال خلال لقاء الخضر و الجزائر سابقا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt

رابط دائم : https://nhar.tv/pk4c6
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر