بالفيديو.. محرز هدافا ويقود الأهلي السعودي للفوز أمام السد القطري

عاد الدولي الجزائري رياض محرز لممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف وقيادة فريقه الأهلي السعودي للفوز و منصة التتويجات.

وسجل رياض محرز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 80 من عمر المباراة التي جرت أمام نادي السد القطري بملعب “جاسم بن حمد” بالدوحة، و انتهت بالفوز بثلاثية مقابل واحد.

وتلقى رياض محرز محرز تمريرة حاسمة من قبل زميله في الفريق ايفان توني، بطريقة جميلة،التي حسمها الجزائري في شباك السد.

كما سبق لـ “الفنان” ان قدم تمريرة الحسم في الهدف الاول من المباراة الذي سجله النجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو بمقصية رائعة.

ونال مهاجم الخضر أعلى نقطة في تقييم موقع “صوفاسكور” المتخصص في الأرقام و الإحصائيات برصيد 9.0، للقاء الثالث تواليا.

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