بالفيديو.. محرز هدافا ويقود الأهلي للفوز بثلاثية في السعودية

تمكن الدولي الجزائري رياض محرز من قيادة فريقه الأهلي السعودي للفوز أمام الرياض بثلاثية نظيفة في المباراة، التي جرت بملعب “الأمير عبد الله الفيصل” ضمن الجولة 12 من البطولة السعودية.

كما عرفت المواجهة تسجيل رياض محرز الهدف الثالث في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني وتقديمه مستويات جيدة كعادته.

وظهر قائد الخضر سعيدا جدا في غرف تغيير الملابس، أين داعب صديقه و زميله في الفريق هيثم، الذي كان احد نجوم تشكيلة الأهلي.

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