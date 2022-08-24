بالفيديو.. محرز هدافا ويقود مانشستر سيتي للتعادل أمام برشلونة

تمكن الدولي الجزائري رياض محرز من تسجيل الهدف الثالث لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 98 من عمر الشوط الإضافي أمام برشلونة.

وسجل محرز الهدف الثالث لمانشستر سيتي عن طريق ضربة جزاء بعد عرقلة المهاجم هالاند.

كما انتهت المباراة الخيرية التي جرت بـ “الكامب نو” بتسجيل ثلاث أهداف لرفقاء مهاجم الخضر وثلاث أهداف لبرشلونة.