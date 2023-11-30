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الرياضة

بالفيديو.. محرز هدافا.. يفوز بسداسية وينال أفضل تنقيط

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. محرز هدافا.. يفوز بسداسية وينال أفضل تنقيط
محرز
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قدم الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الخميس، مباراة في القمة رفقة فريقه الأهلي السعودي أمام نادي أبها في دوري روشن السعودي.

وفاز رياض محرز رفقة فريقه فريقه بسداسية كاملة امام نادي الجنوب السعودي، بعدما لعب 89 دقيقة، و سجل هدفا جميلا، إلى جانب صنعه لتمريرتين حاسمتين، و 3 مراوغات منها إثنين ناجحتين.

كما حصل رياض محرز على تنقيط ممتاز 8.3 من 10 من قبل موقع سافاسكور المختص في الأرقام والإحصائيات.

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