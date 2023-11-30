بالفيديو.. محرز هدافا.. يفوز بسداسية وينال أفضل تنقيط
بقلم عزيز طالبي
قدم الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الخميس، مباراة في القمة رفقة فريقه الأهلي السعودي أمام نادي أبها في دوري روشن السعودي.
وفاز رياض محرز رفقة فريقه فريقه بسداسية كاملة امام نادي الجنوب السعودي، بعدما لعب 89 دقيقة، و سجل هدفا جميلا، إلى جانب صنعه لتمريرتين حاسمتين، و 3 مراوغات منها إثنين ناجحتين.
كما حصل رياض محرز على تنقيط ممتاز 8.3 من 10 من قبل موقع سافاسكور المختص في الأرقام والإحصائيات.
• هدف رياض محرز السادس 💚💚😍 pic.twitter.com/1ODpPUL9TC
— منبر الأهلي (@MnbrAlahlisa) November 30, 2023
• المتعة والفن تجتمع في رياض محرز 😍💚 pic.twitter.com/DFpSojTPab
— منبر الأهلي (@MnbrAlahlisa) November 30, 2023
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