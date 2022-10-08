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الرياضة

بالفيديو.. محرز هداف رفقة السيتي أمام ساوثهامبتون

بقلم كريم تيغرمت
بالفيديو.. محرز هداف رفقة السيتي أمام ساوثهامبتون
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بصم الدولي الجزائري رياض محرز، على هدف عالمي في المباراة التي جمعت ناديه مانشستر سيتي بساوثهامبتون، ضمن البريمرليغ.

وشارك محرز أساسيا ضمن تشكيلة السيتي في هذه المباراة التي دمعتهم بساوثهامبتون لحساب الجولة الـعاشرة من الدوري الإنجليزي.

كما برز الدولي الجزائري في الدقيقة 49 من عمر المباراة، بتسجيله الهدف الثالث للسيتي بطريقة رائعة.

رابط دائم : https://nhar.tv/ODAjs
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