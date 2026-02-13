بالفيديو.. محرز هداف في مواجهة الشباب

تألق الدولي الجزائري، رياض محرز، اليوم الجمعة، مع ناديه الأهلي السعودي، في مواجهة فريق الشباب، ضمن دوري روشن.

وشارك محرز، أساسيا كعادته في التشكيلة الأساسية لناديه الأهلي، في هذه المباراة التي جمعتهم بمضيفهم نادي الشباب، لحساب دوري روشن السعودي.

كما تألق النجم الجزائري، في الشوط الاول من هذه المباراة، بتقديمه تمريرة الهدف الثاني، قبل تسجيله الهدف الثالث لناديه الأهلي.

وانهى رياض محرز، وناديه الأهلي السعودي، الشوط الأول من هذه المباراة برباعية كاملة مقابل هدفين على حساب فريق الشباب.