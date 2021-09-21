بالفيديو.. محرز هداف وممرر حاسم أمام ويكومب

سجل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز هدفه الموسم مع فريق مانشستر سيتي في الموسم الكروي الجديد 2021-2022 في مختلف المنافسات، وذلك بعدما تمكن من زيارة شباك نادي ويكومب من الدر جة الثالثة في المباراة التي أقيمت سهرة اليوم على ملعب “الاتحاد” ضمن منافسات الدور الثالث في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وسجل رياض محرز الهدف الثلني لفريقه في الدقيقة الـ43 بعد تمريرة حاسمة من زميله ويلسون إيسبراند بتسديدة من داخل منطقة الـ18 متر، كما صنع تمريرة الهدف الثالث لزميله فودن في الدقيقة 45+1

وسبق رياض محرز وأن سجل أمام كل من نوريش سيتي في منافسة البريمرليغ (5-0) ونادي لايبزيغ الألماني في دوري أبطال أوروبا (6-3)،

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