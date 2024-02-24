بالفيديو.. محرز هداف ويساهم في فوز الأهلي أمام الطائي

نجح الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم السبت، في هز الشباك من جديد، خلال المواجهة التي جمعت فريقه الأهلي السعودي، بنادي الطائي.

وشارك محرز أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه الأهلي، في هذه المباراة التي جمعتهم بالطائي، برسم الجوالة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وفي الدقيقة الـ82، من عمر هذه المباراة، برز قائد الخضر بقوة، أين تمكن بتسديدة قوية، من تسجيل الهدف الثالث لفريقه في هذا اللقاء.

وأنهى رياض محرز، وناديه الأهلي السعودي، هذه المباراة لصالحهم، برباعية كاملة، مقابل هدف، على حساب فريق الطائي.