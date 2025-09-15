بالفيديو… محرز هدّافا ويقود الأهلي لـ”ريمونتادا” في دوري أبطال آسيا للنخبة

حقق نادي الأهلي السعودي، بقيادة الدولي الجزائري رياض محرز، فوزاً مثيراً على ضيفه ناساف الأوزبكي بنتيجة (3-2).

في لقاء دراماتيكي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، عرف تغيّرات كبيرة، إذ تأخر محرز ورفقاؤه بثنائية نظيفة حتى الدقيقة الـ64، في ظل أداء باهت في الشوط الأول.

قبل أن ينفجر الفريق في الدقائق الأخيرة، ويقلب الطاولة بطريقة مذهلة.

وجاءت لحظة الحسم في الدقيقة 90+4، عندما أطلق محرز تسديدة متقنة من منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس. مانحاً فريقه هدف الفوز القاتل وسط فرحة هستيرية في المدرجات.

ودخل محرز بقوة في الشوط الثاني وساهم بشكل بارز في قلب النتيجة، ليؤكد مرة أخرى مكانته واحدًا من أبرز نجوم الفريق، بعدما خطف الأضواء بهدف سيُكتب في تاريخ النادي.

وسجِّلت أهداف الأهلي الثلاثة في ظرف أقل من 30 دقيقة، ما بين الدقيقتين الـ64 والـ90+4. ليحوّل الفريق تأخره إلى انتصار مثير، يعزز به موقعه في المجموعة ويشعل حظوظه في التأهل.

https://twitter.com/beINSPORTS/status/1967683913976893582