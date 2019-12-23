بالفيديو.. محرز : “هذا ما يجعل بلدي مميزا عن باقي بلدان العالم”

أكد النجم الدولي “رياض محرز” شغف الجزائريين بكرة القدم مقارنة بشعوب البلدان الأخرى، مشيدا بالعشق الكروي للجماهير الجزائرية.

ونشر الحساب الرسمي لقناة beinsport على شبكة التواصل الإجتماعي حوارا بين اللاعب الفرنسي بينيامين ميندي وزميله رياض محرز جاء فيه ما يلي :

ميندي : “ما الذي يجعل من الجزائر بلدا مميز”

محرز : “بلدي مميز لأنه بلد كرة القدم .. يعشقون كرة القدم هناك يتحدثون عنها، ويملكون شغفا هائلا بها ويتعاملون معها بجنون إنه بلد مميز في كرة القدم”.