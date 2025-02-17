بالفيديو.. محرز وبراهمي هدافان في قمة دوري أبطال آسيا للنخبة
تمكن اللاعبان الدوليان الجزائريان رياض محرز وياسين براهيمي، من ترك بصمتهما الفنية والتهديفية في المباراة التي جمعت الأهلي السعودي بالغرافة القطري في منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة.
وانتهت المباراة التي جمعت النجمين الجزائريين بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وسجل رياض محرز الهدف الرابع للأهلي السعودي في الدقيقة الـ59 من المباراة. ورد عليه مواطنه ياسين براهيمي من جانب الغرافة في الدقيقة الـ80 من ركلة الجزاء.
كما ترك محرز بصمته في الهدف الثالث لفريقه، بمنحه تمريرة حاسمة لزميله في الفريق جالينو.
هدف الغرافة الثاني ياسين براهيمي #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #الاهلي_الغرافة
— أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) February 17, 2025
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 أربعة!
رياض محرز يسجل الهدف الرابع 💚
pic.twitter.com/Em5dDrEIeR
— عمرو (@bt3) February 17, 2025
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