بالفيديو.. محرز وبراهمي هدافان في قمة دوري أبطال آسيا للنخبة

تمكن اللاعبان الدوليان الجزائريان رياض محرز وياسين براهيمي، من ترك بصمتهما الفنية والتهديفية في المباراة التي جمعت الأهلي السعودي بالغرافة القطري في منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وانتهت المباراة التي جمعت النجمين الجزائريين بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وسجل رياض محرز الهدف الرابع للأهلي السعودي في الدقيقة الـ59 من المباراة. ورد عليه مواطنه ياسين براهيمي من جانب الغرافة في الدقيقة الـ80 من ركلة الجزاء.

كما ترك محرز بصمته في الهدف الثالث لفريقه، بمنحه تمريرة حاسمة لزميله في الفريق جالينو.

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