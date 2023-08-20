بالفيديو.. محرز وبودبوز جاهزان لمواجهة الأخدود الخميس القادم

يستعد الدوليان الجزائريان رياض محرز و رياض بودبوز للمواجهة المرتقبة بين فريقهما الأهلي السعودي ونادي الأخدود.

وستلعب المباراة يوم الخميس القادم ضمن منافسة الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

كما تدرّب كل من محرز و بودبوز في الصالة الرياضية، اليوم الأحد، لتجهيز نفسيهما للمباراة المرتقبة وتحقيق الفوز الثالث تواليا لهما هذا الموسم.

وحقق الأهلي انطلاقة جيدة بعد عودة المنافسة الرسمية والتحاق النجم الجزائري محرز، بالفريق السعودي.

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