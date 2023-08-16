بالفيديو.. محرز وبودبوز يصلان الدمام لمواجهة الخليج

وصل الثنائي الجزائري رياض محرز ورياض بودبوز إلى مدينة الدمام، أين سيواجهان رفقة ناديهما الأهلي السعودي الخصم الخليج.

وسافر محرز وبودبوز عن طريق طائرة خاصة التابعة للفريق الأهلي الذي سيواجه الخليج غدا في الجولة الثاني من دوري روشن بملعب ” الأمير محمد بن فهد”.

و من المنتظر، أن يعوّل مدرب الأهلي السعودي يايسله على نفس الوجوه لقيادة الأهلي لتحقيق فوز جديد في البطولة السعودية التي اشتعلت بالحسابات في بداياتها بالنظر إلى النجومية التي طغت عليها.

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