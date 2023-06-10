بالفيديو.. محرز وغريليتش يستعرضان موهبتهما في التدريبات قبل نهائي رابطة الأبطال
بقلم فيصل زيان بوزيان
صنع الدولي الجزائري رياض محرز، رفقة زميله بنادي مانشستر سيتي جاك غريليتش، أجواءً فريدة من نوعها، أمس الجمعة، في التدريبات قبل خوض نهائي رابطة أبطال أوروبا.
ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأبطال، أمس الجمعة، فيديو ظهر فيه محرز وغريليتش، وهما يقومان بتبادل كرات عالية بينهما ويقومان بترويضها.
يجدر الإشارة، ستلعب مواجهة النهائي بين المان سيتي وإنتر ميلان اليوم السبت، بملعب إسطنبول، بداية من الساعة 20.00 مساءً بالتوقيت المحلي.
Mahrez x Grealish 🌶#UCLfinal pic.twitter.com/nSeX2BN3RJ
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 9, 2023
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