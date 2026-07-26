بالفيديو.. محرز ولامين يامال يخطفان الأنظار في سان تروبيه الفرنسية

خطف الدولي الجزائري رياض محرز، والنجم الإسباني لامين يامال، الأضواء بعيدًا عن المستطيل الأخضر، بعدما جمعهما لقاء ودي في مدينة سان تروبيه الفرنسية، إحدى أشهر الوجهات السياحية الصيفية في أوروبا، خلال فترة العطلة التي أعقبت نهاية الموسم الكروي.

وسرعان ما انتشرت صور ومقاطع فيديو للقاء عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر النجمان في أجواء ودية وهما يتبادلان الحديث ويلتقطان صورة تذكارية، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا من الجماهير ووسائل الإعلام الرياضية.

ويأتي هذا اللقاء في توقيت مميز بالنسبة للطرفين، إذ يعيش لامين يامال لحظات استثنائية بعد مساهمته في تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026، بينما يستمتع رياض محرز بعطلته الصيفية عقب إسدال الستار على موسمه الكروي.

ويجسد لقاء سان تروبيه تقاطعًا بين جيلين من نجوم كرة القدم؛ فمن جهة يواصل محرز ترسيخ مكانته كأحد أبرز اللاعبين العرب الذين صنعوا تاريخًا لافتًا في الملاعب الأوروبية والآسيوية. ومن جهة أخرى يفرض لامين يامال نفسه ضمن أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية بفضل تألقه مع برشلونة ومنتخب إسبانيا.