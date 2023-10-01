بالفيديو.. محرز يؤكد تمسكه بتعاليم الدين الإسلامي

نشر موقع “قول” العالمي فيديو للدولي الجزائري رياض محرز و هو يؤدي ركن الصلاة في أحد مساجد جدة السعودية.

وتجاوب السعوديون وعدد من عشاق فنيات اللاعب الجزائري من الجانب العربي و حتى الجزائريين داعيين الله الثبات له على الدين الحنيف.

وكتب موقع المختص باخبار السعودية عن قائد الخضر وفي احدى المساجد” فيديو متداول.. من صلاة رياض محرز في أحد مساجد جدة.

يشار، إلى أن رياض كشف السعودية السنة الحالية فقط خاصة بعد انتقاله للعيش فيها بعد التعاقد مع الأهلي السعودي.

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