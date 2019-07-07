بالفيديو.. محرز يؤكد جاهزيته ويتوعد غينيا

أظهر الدولي الجزائري رياض محرز، جاهزيته وتحمسه، لمواجهة اليوم الأحد، التي ستجمع الخضر، بمنتخب غينيا، ضمن ثمن نهائي كان 2019.

ونشر رياض محرز، مقطع فيديو، تحفيزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فايس بوك”، عنونه بـ”يوم الحسم”.

وتضمن مقطع الفيديو، الذي نشره قائد الخضر، بعض احتفالات أنصار المنتخب الجزائري، إضافة لبعض اللقطات له ولزملائه اللاعبين، في مباريات “الكان”.

ويطمح رياض محرز، رفقة زملائه، لمواصلة مشوارهم بنجاح، ضمن نهائيات أمم إفريقيا 2019، من خلال الإطاحة بمنتخب غينيا، والتأهل للدور الربع نهائي.