بالفيديو.. محرز يبدي ردة فعل قوية عقب التتويج بلقب “البريمرليغ”

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز سعادته الكبيرة اثر التتويج الخامس له بلقب البريمرليغ رفقة مانشستر سيتي.

وقال رياض محرز عبر صفحته الرسمية على “تويتر” عقب الفرحة الكبيرة “لون قلب جديد فلنستخدمه”. في إشارة إلى العلاقة مع السيّدة الكأس والنجمة التي سترسّم على القميص.

كما ابرز قائد الخضر ردود فعل ايجابية عن تعليقات المتتبعين له عبر صفحته الرسمية، الأمر الذي يؤكد على انه معنوياته تتواجد في السماء.

إلى جانب ذلك، نشر جاك غريليش فيديو له رفقة رياض محرز، والأخير يقبّل الميدالية الذهبية التي استلمها من قبل المسؤولين عن الرابطة الإنجليزية.

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