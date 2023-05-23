بالفيديو.. محرز يبرز الميداليات الخمسة ويبعث برسالة خاصة
بقلم عزيز طالبي
نشر موقع “قول العالمي” فيديو للدولي الجزائري رياض محرز وهو يظهر الميدالية الخمسة التي فاز بها رفقة مانشستر سيتي.
وقال نجم المنتخب الوطني واللاعب العربي والإفريقي الأكثر تتويجا بمسابقة “البريمرليغ” في الفيديو الذي ظهر فيه “خمسة ميداليات ذهبية.. هيا بنا يا أبطال”. ليوجّه رسالته الخاصة للاعبين ببذل المزيد من الجهد قبل الموعد الهام في نهائي رابطة الأبطال.
كما كانت ردّة فعل الإعلام العربي وخاصة السعودي ايجابية التي صاحبها الفخر والاعتزاز بانتماء رياض محرز للامة العربية حينما قال الموقع “فخر العرب top “.
فــــخــــر الــــعــــرب 🔝
5 ميداليات ذهبية لرياض محرز 🤯 pic.twitter.com/Twx4ui9Xzw
— موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) May 23, 2023
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti
رابط دائم : https://nhar.tv/147yt