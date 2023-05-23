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الرياضة

بالفيديو.. محرز يبرز الميداليات الخمسة ويبعث برسالة خاصة

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. محرز يبرز الميداليات الخمسة ويبعث برسالة خاصة
محرز
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نشر موقع “قول العالمي” فيديو للدولي الجزائري رياض محرز وهو يظهر الميدالية الخمسة التي فاز بها رفقة مانشستر سيتي.

وقال نجم المنتخب الوطني واللاعب العربي والإفريقي الأكثر تتويجا بمسابقة “البريمرليغ” في الفيديو الذي ظهر فيه “خمسة ميداليات ذهبية.. هيا بنا يا أبطال”. ليوجّه رسالته الخاصة للاعبين ببذل المزيد من الجهد قبل الموعد الهام في نهائي رابطة الأبطال.

كما كانت ردّة فعل الإعلام العربي وخاصة السعودي ايجابية التي صاحبها الفخر والاعتزاز بانتماء رياض محرز للامة العربية حينما قال الموقع “فخر العرب top “.

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رابط دائم : https://nhar.tv/147yt
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