بالفيديو.. محرز يبرز مهاراته رفقة خيسوس في تدريبات السيتي

عاد الدولي الجزائري رياض محرز، إلى التدريبات الجماعية لناديه مانشستر سيتي، بعد تعافيه من كورونا، أين ظهر في فورمة عالية.

ونشر مانشستر سيتي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو، لتدريبات الفريق، استعدادا لمواجهة ويلفرهامبتون.

وظهر الدولي الجزائري، في هذا الفيديو، في فورمة عالية، وهو يستعرض مهاراته رفقة زميله غابريال خيسوس.

وأكد رياض محرز، من خلال خرجته هذه، استعداده التام، للتواجد ضمن تشكيلة ناديه مانسيتر سيتي، في خرجته المقبلة.