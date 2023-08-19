بالفيديو.. محرز يبرز موهبته الجديدة بعيدا عن كرة القدم

أبرز الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، موهبة جديدة، بعيدا عن ميادين كرة القدم.

وظهر محرز من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التوصال الإجتماعي “تويتر”، وهو يخوض مباراة في التنس.

وأبدى الدولي الجزائري، ونجم الأهلي السعودي، استمتاعه الكبير بهذه الرياضية، كما نجح في التفوق على منافسه.

يذكر أن رياض محرز، نجح في افتتاح عداده التهديفي بألوان ناديه الجديد الأهلي السعودي، في مباراتهم الأخيرة أمام نادي الخليج، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية.