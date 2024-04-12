بالفيديو.. محرز يبرز موهبته في تنس الطاولة مع أصدقائه في حي سارسال

زار الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، مسقط رأسه بمدينة سارسال الفرنسية، أين ظهر في كامل عفويته مع أصدقائه القدامى.

وظهر محرز، في مقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خلال تجوله بحي “سارسال”، وتبادل الحديث مع أصدقاء الطفولة.

كما أبرز النجم الجزائري بساطة وعفوية كبيرة في تعامله مع معجبيه، وأبناء حيه القديم، خلال هذه الزيارة.

واستغل رياض محرز، تواجده بأحدت المحلات في مدينة، سارسال، لابراز موهبته فيرياضة تنس الطاولة.