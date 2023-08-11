بالفيديو.. محرز يبصم على أول إنجاز مع الأهلي السعودي
بقلم عزيز طالبي
بصم الدولي الجزائري رياض محرز على إنجاز شخصي له، في أولى دقائقه بقميص ناديه الأهلي السعودي.
وساهم رياض محرز، في الهدف الثاني،أمام نادي الحزم السعودي في إفتتاح دوري روشن لموسم 2023/2024.
كما قدّم قائد الخضر تمريرة حاسمة “أسيست” لزميله في الفريق، البرازيلي فيرمينيو، الذي سجّل الثاني له، في الدقيقة 10 من عمر المباراة المثيرة.
وكان محرز، قد قدّم دقائق جميلة جدا، حيث ساهم في أسيست، هدف فيريمينيو الثاني، و حينما كان فريقه متفوق بهدف مقابل صفر. ليعزّز الأهلي هدفه الثاني.
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هدف فيرمينيو بـ اسيست رياض محرز pic.twitter.com/k16CvExbSV
— Osama 🇸🇦 (@Siiros2) August 11, 2023
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