بالفيديو.. محرز يبصم على تمريرة حاسمة أمام واست هام

ساهم الدولي الجزائري رياض محرز، في الهدف الثالث الذي سجله ناديه مانشستر سيتي، في مباراتهم أمام نادي واست هام.

وتمكن رياض محرز، من تقديم، تمرير الهدف الثالث لزميله رحيم ستيرلينغ، في الدقيقة الـ73، بطريقة ساحرة، باغت بها دفاع نادي واست هام.

ولم يجد رحيم سترلينغ، عناء كبيرا، في تحويل تمريرة النجم الجزائري، إلى هدف، بعد أن وجد نفسه وجها لوجه أمام حارس مرمى المنافس.

وبصم رياض محرز، على مردود كبير، خلال هذه المباراة، التي شارك فيها أساسيا، والتي تدخل لحساب الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.