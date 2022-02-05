بالفيديو.. محرز يبصم على تمريرة حاسمة في مواجهة فولهام

سجل الدولي الجزائري رياض محرز، عودة قوية ضمن صفوف ناديه مانشستر سيتي، اليوم السبت في مواجهه فولهام.

ودخل محرز أساسيا، ضمن القائمة التي اعتمد عليها غوارديولا، في مواجهة فولهام ضمن كأس الاتحاد.

كما برز قائد الخضر منذ الشوط الأول، أين قدم تمريرة حاسمة، جاء على إثرها الهدف الثاني للسيتي.

يذكر أن هذه أول مباراة يشارك فيها رياض محرز، رفقة ناديه مانشستر سيتي، بعد عودته من كان الكاميرون.