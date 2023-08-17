بالفيديو.. محرز يبصم على تمريرة خيالية في البطولة السعودية

بصم الدولي الجزائري رياض محرز على تمريرة ممتازة في مباراة فريقه الأهلي السعودي أمام نادي الخليج.

وقدم رياض محرز تمريرة ممتازة لزميله في الفريق يوسكي، الذي أعادها لزميله إيبانيز مسجل الهدف الأول.

وكان صاحب صنع التمريرة رياض بودبوز، الذي بدأ الهجمة التي جاء على إثرها الهدف.

ويؤكد هدف اليوم مجددا أن الدوليان الجزائريان محرز و بودبوز وجدا معالمهما بشكل رهيب في نادي الأهلي السعودي.

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