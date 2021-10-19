بالفيديو.. محرز يبصم على دوبلي في دوري الأبطال

فاز أمسية اليوم الثلاثاء فريق مانشستر سيتي الانجليزي على مُضيفه كلوب بروج البلجيكي بخماسية لهدف وحيد بقيادة رياض محرز.

قائد الخضر رياض محرز الذي شارك أساسيا سجل الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة ال43 من ضربة جزاء نفذها بإحكام وخادع بها الحارس سيمون مينيولي.

وتحصل صاحب الرجل اليُسرى السحرية الذي شارك طيلة ال90 دقيقة على ركلة الجزاء بنفسه بعد عرقلة من مدافع الخصم.

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات منافسة رابطة أبطال أوروبا سجل فيها أيضا محرز الهدف الخامس في الدقيقة ال84.