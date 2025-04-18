بالفيديو.. محرز يبصم على “هاتريك أسيست” في مواجهة الأهلي والفيحاء

بصم جناح نادي الأهلي السعودي، الدولي الجزائري، رياض محرز، اليوم الجمعة، على ثلاث تمريرات حاسمة، في مواجهة الفيحاء.

وتقام المواجهة حالياً بملعب “الملك عبد الله” بجدة، في إطار فعاليات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وبرز لاعب الخُضر، في الدقائق الـ17 و الـ37 من الشوط الأول من اللقاء، عندما نفذ ركنيتين حولهما المدافع إيبانيز لهدفين.

وفي آخر أنفاس الشوط الأول من اللقاء، قدم لاعب الخُضر، ثالث تمريرة حاسمة في اللقاء. وبالطريقة نفسها من ركلة ركنية، سجلها المهاجم، إيفان توني.

ليصل بذلك رياض محرز، للمساهمة التهديفية رقم 14 (9 تمريرات حاسمة و5 أهداف) من أصل 27 مباراة في دوري روشن هذا الموسم.

روجر ايبانيز يسجل الهدف الثاني 🔥🇧🇷!pic.twitter.com/s0dpOALFSL — شبكة الأهلي (@AFC4NET) April 18, 2025