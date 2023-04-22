بالفيديو.. محرز يبصم على “هاتريك” ويؤهل السيتي لنهائي كأس الاتحاد

منح الدولي الجزائري رياض محرز، الفوز لناديه مانشستر سيتي، اليوم السبت، في نضف نهائي كأس الاتحاد، امام نادي شفيلد.

وتألق محرز في هذه المباراة، من خلال تسجيله ثلاثية كاملة في شباك نادي شفيلد، كان أولها عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة الـ43.

كما عاد الدولي الجزائري للبروز من جديد في الدقيق الـ61، ومن خلال عمل فردي، ليسجل هدف عالمي عمق به الفارق.

ولم يكتفي رياض محرز بهذه الثنائية، حيث عاد مجددا لهز الشباك في الدقيقة الـ66، مانحا بذلك الفوز والتأهل للسيتي، بثلاثية نظيفة على حساب نادي شفيلد.