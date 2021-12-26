بالفيديو.. محرز يبصم على هدف جديد في مواجهة ليستر

نجح الدولي الجزائري، رياض محرز، اليوم الأحد، في هز الشباك من جديد، خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي، أمام ليستر سيتي.

وشارك محرز، أساسيا رفقة الستي، في هذه المباراة، التي تدخل ضمن الجولة الـ من الدور يالإنجليزي الممتاز

كما نجح الدولي الجزائري، في تعميق الفارق لصالح فريقه في الدقيقة الـ14، عن طريق ضربة جزاء، مضيفا بذلك الهدف الثاني.

بهذا أضاف النجم الجزائري، رياض محرز، هدفا جديدا إلى رصيده يف هذا الموسم، بألوان ناديه مانشستر سيتي.