بالفيديو.. “محرز” يبصم على هدف عالمي ضد بيرنلي

بصم منذ قليل النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” على هدف عالمي مع فريقه “مانشستر سيتي” الانجليزي.

وذلك في مواجهة المُضيف “بيرنلي” لحساب الجولة 15 من الدوري الانجليزي الممتاز.

هدف “محرز” الذي جاء في الدقيقة 87 كان الرابع للسيتيزن في اللقاء والخامس لقائد الخضر هذا الموسم في جميع المسابقات.

المواجهة التي شارك فيها “الساحر الجزائري” بديلا لستيرلينغ في الدقيقة 72 انتهت بفوز أشبال “غوارديولا” برباعية لهدف وحيد.

وسجل “غابريال خيسوس” على مرتين و”رودريغو” الثلاثية الآخرى للسيتي في المواجهة.