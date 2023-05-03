بالفيديو.. محرز يبصم لمسته في فوز مانشستر سيتي أمام ويست هام

قاد الدولي الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي لفوز عريض أمام ويست هام بثلاثية كاملة.

وبصم رياض محرز على لمسته الشخصية في الهدف الأول، عندما منح تمريرة حاسمة على طبق لرفيقه ناثان اكي. قبل أن تنطلق سلسلة أهداف “السيتيزنس”.

كما ضيّع قائد الخضر هدفا رائعا عندما منحه غريليش تمريرة على طبق.

وعاد الفريق المنشستراوي إلى ريادة الترتيب في مكان ارسنال.

من الجانب الأخر، شارك بن رحمة رفقة ويست هام بديلا بداية من الدقيقة 79 من عمر المباراة، إلاّ أنه فشل في قيادة فريقه للتعادل على الأقل.

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