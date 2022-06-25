بالفيديو.. محرز يبعث رسالة للرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب المتوسطية

قدّم قائد الخضر رياض محرز دعمه المنقطع النظير للرياضيين الجزائريين الذين سيشاركون في منافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

كما نشر نجم مانشيستر سيتي تغريدة على الصفحة له على تويتر :” بالتوفيق لكل الرياضيين الذين شرعوا في المشاركة في ألعاب البحر المتوسط بوهران هذه السنة”.

كما نشر محرز فيديو شخصي له يدعم المسؤولين عن مدينة وهران والقائمين عن التظاهرة ، وقال فيه “وهران في القلب.. كلنا وهران”.

رسالة رياض جاءت بعد انتقادات وجهت له بخصوص عدم ترويجه للألعاب المتوسطية

متابعون وجهوا انتقادات لمحرز على عدم إبداء دعمه للألعاب المتوسطية