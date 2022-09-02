بالفيديو.. محرز يبهر فودن وزيتشينكو بفنياته العالية

نشر الدولي الجزائري رياض محرز فيديو له عبر “ستوري” على صفحته الرسمية على “انستغرام” وهو يداعب كرة القدم بطريقة مهارية عالية.

كما اذهل محرز الثنائي الشاب في مانشسستر سيتي فودن و زيتشينكو لدى مداعبته الكرة في غرف تغيير الملابس.

و اوقف مهاجم الخضر الكرة في عدد من المناسبات وسط مشاهدة الثنائي “فودن وزيتشينكو” لفنياته مع ردة فعل ايجابية.

في سياق منفصل، تلقى رياض خبرا مفرحا بإمكانية عودته للمشاركة أساسيا رفقة “السيتيزينس” أمام أستون فيلا في الجولة السادسة.

وقال موقع “مانشستر ايفينيغ” ان المدرب غوارديولا سيشركه اساسيا رفقة دي بروين يوم غد.