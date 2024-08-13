بالفيديو .. محرز يبهر في مباراة السوبر السعودي
بقلم عزيز طالبي
أبهر الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الثلاثاء، الإعلام السعودي بتألقه الملفت للانتباه في المباراة التي تجمع بين الأهلي السعودي والهلال في كأس السوبر.
وقدم رياض محرز تمريرة خيالية لزميله في الفريق، إيبانيز الذي لم يكن متسلل لكن ضيع فرصة حاسمة لافتتاح باب التسجيل.
ويشارك النجم الجزائري رياض محرز في المباراة المثيرة التي تجم بين الغريمين الأهلي و الهلال التي تجري بملعب “المحالة” في النصف النهائي.
تمريرة خيالية من محرز، ايبانيز لم يكن متسلل
ولكن ضاعت 😨#الهلال_الاهلي pic.twitter.com/7a20GJq6wX
— o̷z̷i̷l̷ (@1OZ101) August 13, 2024
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