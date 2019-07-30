بالفيديو.. محرز يتأثر بعد إستحضاره لذكرى والده

ظهر الدولي الجزائري “رياض محرز” مُتأثرا بعد إستحضاره لذكرى والده في تصريحات على الحساب الرسمي لـ”الفاف”، صبيحة اليوم الثلاثاء.

وأوضح صاحب القدم اليُسرى السحرية، بأن والده والذي تُوفي وتركه صغيرا في السن، كان يُشجعه على لعب كُرة القدم بإستمرار.

وقال :”أتذكر بأن والدي قام بتسجيلي من أجل لعب الكرة”.

وواصل :”منذ الخامسة الى غاية العام الـ17 من عمري، لم يمر علي يوم دون أن أخرج من اللعب”.

وأشاد نجم مانشستر سيتي بمُنظمي دورة “كولا كولا” قائلا :”هذا أمر جيد، وسيُساعد الأطفال من أجل لفت أنظار الأندية”.