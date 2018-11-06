بالفيديو.. محرز يتحدث عن داربي مانشستر:”أنا أنتظره بفارغ الصبر”

تحدث النجم الدولي الجزائري رياض محرز عن الداربي الذي ينتظر فريقه مانشستر سيتي يوم الأحد ضد الغريم مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال محرز في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للسيتيزن اليوم الثلاثاء:”أنا أتطلع للغاية لمواجهة مانشستر يونايتد في الداربي لأنه لقاء كبير وخاص بالنسبة لفريقنا”.

وأضاف لاعب الخضر الذي غاب عن المواجهة السابقة للسيتيزن:”الداربي له مكانة خاصة لدى أنصارنا لذلك سنسعى للفوز به لإسعادهم”.