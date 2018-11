بالفيديو.. محرز يتحدث عن داربي مانشستر:”أنا أنتظره بفارغ الصبر”

وقال محرز في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للسيتيزن اليوم الثلاثاء:”أنا أتطلع للغاية لمواجهة مانشستر يونايتد في الداربي لأنه لقاء كبير وخاص بالنسبة لفريقنا”.

وأضاف لاعب الخضر الذي غاب عن المواجهة السابقة للسيتيزن:”الداربي له مكانة خاصة لدى أنصارنا لذلك سنسعى للفوز به لإسعادهم”.

Nothing means more than derby day… 🔵🔴#mancity pic.twitter.com/6X6GxRLE3S

— Manchester City (@ManCity) November 6, 2018